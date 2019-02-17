TODAY مشاهدة مباراة الزمالك الزمالك بث مباشر اليوم 17/2 اونلاين بجودة عالية يوتيوب HD لايف

سنوف لكم بث مباشر لمشاهدة ماتش الزمالك ضد انبي ليوم الأحد يلا شوت بلص حصري بدون انقطاع في البث، وسنقدم إليكم رابط بث مباشر لمباراة الزمالك وانبي يلا شوت اون لاين مجانا، سنقدم البث المباشر لقناة اون سبورت بالتعليق العربي لحاثم بطيشة الناقلة للقاء الزمالك، وسنحاول إضافة سيرفير بث HD وبجودات مختلفة يوتيوب كورة اون لاين لايف ودون تقطيع يذكر من أجل مشاهدة ممتعة للجميع بشاشة كاملة، فتابعوا معنا عبر تلك المقالة.

بث مباشر مباراة الزمالك وانبي يلا شوت اونلاين على الأنترنت عبر أون سبورت، وسيحاول نادي الزمالك خلال هذا اللقاء الحفاظ على فارق الصدارة عن منافسيه، حيث يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة في الدوري المصري بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، وبفارق ست نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة، وكان أخرها يوم أمس وفاز على اللإنتاج الحربي بهدف نظيف.مشاهدة مباراة الزمالك وانبي

بث مباشر مباراة الزمالك وانبي، وكانت مباراة الزمالك وانبي في الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بأربع اهداف لهدف وحيد، وسيحاول الزمالك في مباراة اليوم أمام انبي الاستمرار في النتائج الجيدة محلياً، ونسيان الإخفاق الأفريقي للفريق، ويسعى الزمالك في تلك المواجهة رفع فرق النقاط بينه وبين الأهلى إلي تسع نقاط، ورفع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلي ثلاث نقاط خلال مواجهة اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي

مع بداية المباراة سنضع البث الماضر لمباراة الزمالك وانبي اليوم في الدوري المصري لكرة القدم.

قائمة الزمالك لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ومحمد حسن وأحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.