زيادة جديدة في أسعار البيض.. وانخفاض بالدواجن

كشفت شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، الأسعار الاسترشادية للدواجن والبيض في تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضاً في أسعار الدواجن البيضاء وارتفاعاً في أسعار البيض.

كما أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة بلغ 28 جنيها، ليباع الكيلو للمستهلك بسعر ما بين 32 و33 جنيها، لافتاً إلى أن أي ارتفاع في سعر الدواجن عن تلك الأسعار المعلنة من قبل الغرفة التجارية تحتاج إلى تدخل رقابي من الأجهزة الموجودة بالدولة للتصدي لها.

كما أضاف رئيس الشعبة، أن سعر كرتونة البيض صعد بقيمة جنيها وبلغت نحو 36.50 جنيه في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيها، وأوضح إلى أن حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة يبلغ نحو 1.6 مليون طن سنوياً.

وهناك بعض الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن في الأيام الأخيرة ومنها، ارتفاع سعر الأعلاف في الفترة الأخيرة حيث سجل سعر الطن 7200 جنيها، وأيضاً بسبب ارتفاع معدلات النفوق نتيجة ظهور بعض الأمراض الوبائية في الدواجن، وقلة المعروض من الدواجن مع ارتفاع الطلب عليه.