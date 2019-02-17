ميرهان حسين تتقدم ببلاغ ضد مدعي ظهورها في فيديوهات المخرج الشهير

حصل النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغ من جانب الفنانة مريهان حسين، تتهم في محتواه محامي وإحدى الصحف بأنهم قاموا بنشر إخبار كاذبة تحمل سب وقصف لها، ويدعى منهم بأنها تظهر في الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها حاليا والمنظورة أمام النائب العام، وجاري التحقيق بها.

حيث ذكر المحامي شعبان سعيد، محامي الفنانة مريهان حسين، بأن موكلته تفاجأت بوجود خبر كاذب يخصها على لسان المحامي أسامة زهران يدعى فيه بأنه قد تقدم ببلاغ في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة، وان الفنانة ميرهان ظهرت في إحدى الفيديوهات مع المخرج السينمائي المعروف وانه يوجد تصوير لها.

وأكدت الفنانة ميرهان حسين في البلاغ المقدم للنائب العام، بأنه ليس لها علاقة بالمخرج الشهير المتهم في القضية، وإنها لم تظهر معه في صور أو فيديوهات، وان تلك الأخبار المتداولة كاذبة، وأضرت بشدة لسمعتها وتهدد تلك الأخبار مستقبلها الفني.