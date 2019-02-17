تشكيل نادي الزمالك أمام انبي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

يقابل اليوم الأحد فريق نادي الزمالك نظيره فريق انبي في تمام الساعة 6 مساء والمباراة ضمن منافسات الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة على إستاد بتروسبورت، وسوف تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل الرياضية الأرضية.

كما أعلن المدير الفني لفريق الكرة الأول نادي الزمالك، كريستيان جروس، عن قائمة اللاعبين التي ستواجه فريق انبي اليوم في الجولة رقم 22 للدوري الممتاز.

تشكيل فريق نادي الزمالك أمام انبي