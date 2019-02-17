يلا شوت الجديد yalla shoot.. الآن رابط مشاهدة مبارة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر يلا شوت حصري كورة...

يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مبارة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة ستار كورة جول الاسطورة كورة اون لاين، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الاسباني حيث سيجتمع اليوم الأحد الموافق 17-2-2019 فريق ريال مدريد نظيره فريق جيرونا وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، ومن خلال موقعنا عرب فور هوست سوف نقوم بكتابة موعد اللقاء والقنوات الناقلة له أسفل هذا المقال، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا اون لاين.

مبارة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر

كورة لايف مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق ريال مدريد قد فاز ضد أياكس في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1، أما في الدوري الاسباني فانه يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، حيث يفرق عن صدارة الجدول ب6 نقاط فقط، يذكر أنه خاض 23 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 6، أما عن فريق جيرونا فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر برضيد 24 نقطة، وقد انتصر في 5 مباريات وتعادل في 9 وخسر مثلهم، يلا شوت مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، والساعة الثانية بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثالثة بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 3 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا