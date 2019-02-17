“طالع” التردد الجديد لقناة ميكي كيدز Mickey kids عبر كل الأقمار الصناعية 2019 …...

أصبح تردد قناة ميكي، أهم أولويات الأمهات والأياء في الوطن العربي، نظراً لما تقدمه القناة من محتوى يهتم بكل جوانب الطفل النفسية والعقلية والأخلاقية، حيث تقدم قناة ميكي أفلام الكرتون والانيميشن وأغاني الأطفال، كما تبث البرامج التعليمية التي تعمل على رفع مستوى الذكاء والإبداع لدى الطفل، وقد أثبتت استطلاعات الرأي أن قناة ميكي غيرت في حياة الكثير من الأطفال للأفضل، ولهذا فلا عجب من كونها تحتل هذه المكانة الكبيرة في البيت العربي.

ونظراً لما تشغله قناة ميكي mickey من مكانة كبيرة في قلوبكم، فسوف نقدم لكم قرائنا الأعزاء عبر موقعنا عرب نيوز كل ما يهمكم عن تردد قناة ميكي MIckey، حيث سنقدم لكم التردد القديم والجديد للقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية فتابعونا في هذا المقال.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على النايل سات يعتبر واحد من أهم ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي، فهي محبوبة للكبار والصغار على حد سواء واحتلت المكانة الأولى في قلوب الملايين من محبي أفلام الكرتون في جميع أنحاء الوطن العربي على حد السواء، كما احتلت الصدارة في العديد من استطلاعات الرأي كأفضل قنوات الكرتون في الوطن العربي، واحتلت أعلى نسب مشاهدة لعرضها باقة من أروع وامتع أفلام الكارتون

التردد القديم لقناة ميكي Mickey

في إطار سعى القناة نحو التطوير، منذ فترة أعلنت القناة عن وقف البث بالتردد القديم، وبدء البث بتردد جديد بصيغة ال Hd، ثم عادت قناة ميكي وأعلنت مجدداً أنها ستعيد البث بالتردد القديم إلى جانب التردد الجديد، وبهذا أصبح يوجد قناتين بإسم ميكي، الأولى تحمل ميكي ملونة، والثانية تحمل لوجو جسم ميكي، ويمكن إيجاز الفرق بين القناتين في الجدول التالي:-

قناة ميكي بالتردد القديم قناة ميكي بالتردد الجديد تقدم دعايا وإعلان وبرامج وأغاني للأطفال. تبث بصيغة ال HD

حلت مشكلة الفواصل الإعلانية .

تبث كل ما هو جديد من حلقات المسلسلات الكرتونية.

ويمكنكم ضبط التردد القديم لقناة ميكي عبر الإستعانة بالجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11257 أفقي 27500

التردد الجديد لقناة ميكي على النايل سات

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 H 27500 3/4

تردد قناة ميكي على قمر يوتل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح القمر الصناعي 11257 أفقي 27500 5/6 Eutelsat 7 West A 11526 أفقي 27500 5/6 Eutelsat 7 West A

أهم أفلام الكرتون التي تعرضها قناة ميكي

أفلام كرتون دورا.

أفلام كرتون توم وجيري القديمة والحديثة.

برامج تعليمية للصغار مثل تعليم الحروف باللغتين العربية والإنجليزية.

أفلام كرتون مدبلجة كوالت ديزني الشهيرة.

أغاني لتعليم الأطفال الأرقام بطريقة شيقة وسهلة.

مسلسلات كمسلسل بكار وسنوحي.

أفلام كفيلم السمكة نيم والأميرة ضفدع.

أعزائنا الصغار في حال إذا كان لديكم استفسار عن أي شيء يخص قناة ميكي، فيمكنكم ترك أسئلتكم في المكان المخصص للتعليقات أسفل المقال، وسوف نسعد بالإجابة عن كل أسئلتكم، ونتمني لكم مشاهدة ممتعة لقناتكم المفضلة.

يمكنكم الآن متابعينا الكرام ضبط التردد الخاص بقناة ميكي كيدز الجديد 2019 على جميع الأقمار الصناعية، والتمتع بمشاهدة جميع أفلام الكرتون الخاصة بالصغار والكبار، وفي حالة وجود أي استفسارات نرحب بها من خلال التعليقات أسفل المقال.