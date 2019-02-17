اسعار العملات العربية والأجنبية امام الجنيه السوداني اليوم الأحد 17 شباط 2019 في السوق السوداء | رصد...

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونقوم برصد التقارير الإخبارية التي تخص أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار جديدة حول سعر الدولار بالسودان، ونتابع معكم الاستقرار الذي يحيط بأسواق السودان الموازية اليوم، ونتابع التطورات بالأسعار من وقت للثاني، ونرصد التغيرات بالجدول أدناه، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم الآن2

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في السودان، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال التحديثات الإخبارية الهامة، ونرصد لكم أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل متوازي يوميًا، ونستمر بالتغطية الإخبارية الهامة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد.

لجنة صناع السوق تستكمل العمل المكلف بها، وتنكر اللجنة أية تدخل أو تأثير على سعر الصرف، وأن اللجنة ليس لها علاقة بارتفاع السعر أو نقصانه، وصرحت مصادر خاصة للمركز السوداني للخدمات الصحفية العامة، أن لجنة صناع السوق تعلن السعر فقط من حيث الزيادة أو النقصان، وتقوم بوضع قيم محفزة لشراء العملات الأجنبية، من أجل إنعاش حالة السوق المحلي في السودان.

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الأحد 17-02-2019

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 70 جنيه سوداني الريال السعودي 18.20 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 20.50 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 77 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 88 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.94 جنيه سوداني الريال القطري 18.40 جنيه سوداني

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الأحد 17 فبراير 2019

العملة السعر الدولار 85 جنيه سوداني

صرحت وزارة الخارجية أنه لم يتم إيداع إحدى الدول لوديعة مليارية في السوق المحلي في السودان وفي البنك المركزي، وذلك وفقًا لما تم نشره مؤخرًا حول ذلك الأمر، وقال وزير الخارجية أسامة فيصل، أن السودان تتعامل مع الدول في إطار الصداقة العامة، ونتابع معكم الأسعار بشكل مستمر عبر التحديثات يوميًا

الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات الأحد 17 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات اليومية لأسعار العملات.