سعر اليورو اليوم| الأحد 17 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. فترة...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية .

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.90 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 19.86 البنك المركزى المصرى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.04 4 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 19.86 20.05 3 أيام بنك التنمية الصناعية 19.80 19.99 4 أيام كريدى أجريكول 19.72 19.89 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 19.71 19.88 3 أيام بنك المشرق 19.71 19.90 3 أيام البنك المركزى المصرى 19.71 19.86 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 19.71 19.96 3 أيام المصرف العربى الدولى 19.70 19.89 3 أيام بنك قناة السويس 19.70 19.89 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.70 19.92 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 19.70 19.92 يومين المصرف المتحد 19.70 19.89 3 أيام بنك بلوم 19.70 19.89 30 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.69 19.91 يومين بنك عودة 19.69 19.88 3 أيام البنك المصرى الخليجى 19.68 19.91 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.68 19.89 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.68 19.89 يومين البنك الأهلى اليونانى 19.68 19.87 3 أيام بنك مصر 19.68 19.87 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 19.68 19.93 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 19.67 19.89 3 أيام بنك الإسكندرية 19.66 19.91 3 أيام البنك الأهلي المصري 19.65 19.90 12 ساعة بنك البركة 19.65 19.96 يومين بنك التعمير والإسكان 19.62 20.00 3 أيام

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

استقرار في فترة الصباح، على أفضل شراء من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر 19.90 جنيه وأفضل بيع من البنك المركزي المصري بسعر 19.86 جنيه.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.