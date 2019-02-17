“الخبراء” يكشفون عن أبرز القطاعات المستفيدة من خفض أسعار الفائدة

أكد خبير أسواق المال، أحمد مرتضى، أن قرار البنك المركزي حول خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي على البورصة المصرية بعد خفض التمويل، خاصة لقطاع الصناعة والعقارات.

وأضاف مرتضى، أن أداء المؤشرات في حالة اختراق المؤشر الرئيسي مستوى 15200 نقطة، والثبات أعلاه يعمل على زيادة المكاسب نحو منطقة 15800 نقطة، أما مستويات الدعم الحالية للمؤشر فهي منقطة 14800 نقطة، ثم 14500 نقطة.

وأشاف أنه فيما يخص مؤشر egx70 فقد استقر على 713 نقطة، ليكون مؤهلًا لاختيار 730 نقطة، ويكون أول مستويات الدعم بالقرب من منطقة 702 نقطة.

ونوه مرتضى، من خلال تصريحات له، أن قرار البنك المركزي حول تخفيض أسعار الفائدة له انعكاس على تحسين الكثير من المؤشرات الاقتصادية، وتحسين حركة التجارة، وتحريك العديد من المشروعات والقطاعات المختلفة التي تباطأت نتيجة ارتفاع التكلفة، كما أن خفض تكلفة التمويل تؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة.