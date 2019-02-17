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سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود | أحدث أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه...

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سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم، كذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك السودانية والحوالات الفورية، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر العملة الأمريكية في السوان، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء، تمتد منذ نحو العام عندما قررت الحكومة تحرير سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ، وما أتبع ذلك من انخفاض كبير في قيمة الجنيه في تعاملات البنوك الرسمية، لكن الانخفاض الأكبر كان في سعر الجنيه السوداني داخل تعاملات السوق الموازية أو ما يعرف بأسم السوق الأسود.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 70 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 83 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج، أما في تداول البنوك السودانية الرسمية فيبلغ سعر شراء الدولار 47.50 جنيه في مقابل 47.7375 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي يسود تعاملات مختلف شركات الصرافة في السوق السودانية.

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مكان المعاملة سعر شراء الدولار في السودان سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني
السوق الأسود 70 0
الشيكات والحوالات الفورية 83 0
البنك المركزي السوداني 47.50 47.7375
شركات الصرافة 47.50 47.7375

بنك بيبلوس أفريقيا

47.5000

47.7375

البنك السعودي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

47.5000

47.7375

بنك النيل الأزرق المشرق

47.5000

47.7375

البنك السوداني الفرنسي

47.5000

47.7375

بنك التضامن الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الوطني الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الجزيرة السوداني الأردني

47.5000

47.7375

بنك فيصل الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

بنك المال المتحد

47.5000

47.7375

البنك الزراعي السوداني

47.5000

47.7375

البنك السوداني المصري

47.5000

47.7375

البنك الأهلي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الثروة الحيوانية

47.5000

47.7375

مصرف السلام

47.5000

47.7375

مصرف التنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك البركة السوداني

47.5000

47.7375

البنك العربى السودانى

47.5000

47.7375

بنك النيل

47.5000

47.7375

مصرف المزارع التجاري

47.5000

47.7375

بنك العمال الوطني

47.5000

47.7375

بنك أمدرمان الوطني

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الوطني

47.5000

47.7375

البنك العقاري التجاري

47.5000

47.7375

بنك النيلين للتنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك تنمية الصادرات

47.5000

47.7375

بنك الإستثمار المالي

47.5000

47.7375

بنك آيفوري

47.5000

47.7375

بنك الشمال الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الساحل والصحراء

47.5000

47.7375

البنك الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

البنك الأهلي المصري

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الخليج

47.5000

47.7375

 

وعود من البنك المركزي بحل أزمة السيولة

تواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية، وللعمل على حل تلك المشكلة صرحت مصادر من البنك المركزي بأنه يتم العمل الآن على ضخ سيولة مالية جديدة، ويتوقع العديد من تجار العملة العاملين في السوق الأسود حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، ويمكن أن يكون هذا التغيير أما بالسلب أو بالإيجاب، فلا أحد يعلم على سبيل اليقين هل يرتفع سعر الجنيه السوداني أو ينخفض عند حل أزمة الكاش، وكل هذه التوقعات في حالة صدق وتنفيذ تلك الأخبار الواردة من البنك المركزي.

 

الاضطرابات السياسية تؤثر على سعر الدولار في السودان

يشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهر مظاهرات في عدة مناطق، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث يتخوف العديد من التجار والمواطنين من فكرة التخلي عن العملة الأمريكية التي لديهم، كذلك يزيد الطلب على الدولار في الأسواق الرسمية والموازية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه، وفي هذا الشأن يعمل البنك المركزي حالياً على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان عبر البنوك الرسمية.

 

تحديث سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية

العملة الأمريكية مقابل العملة السودانية صباح اليوم في السوق الموازية تشهد استقرار واضح، حيث ثبات سعر الدولار في السودان على مختلف الأصعدة، سواء كان سوق أسود أو سوق رسمية.

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