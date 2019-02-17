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أسعار العملات في السودان | الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الأسود...

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أسعار العملات في السودان اليوم، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

 

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 70.00
الريال السعودي 18.20
اليورو 77.00
الدرهم الإماراتي 19.12
الريال القطري 19.15
الجنيه الاسترليني 87.25
الجنيه المصري 3.90
الدينار الكويتي 220.75
الريال العماني 147.84
الدينار البحريني 139.95
الدينار الليبي 34.15
الدولار الأسترالي 34.37

 

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4278

0.4299

0.4289

الجنيه الاسترليني

61.1247

61.4303

61.2775

الفرنك السويسري

47.1095

47.3450

47.2273

الدولار الكندي

35.8726

36.0520

35.9623

كرونة السويدية

5.1308

5.1565

5.1436

الكرونة النرويجية

5.4956

5.5231

5.5093

الكرون الدنماركي

7.1811

7.2170

7.1991

الدينار الكويتي

155.2795

156.0559

155.6677

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.5829

53.8508

53.7168

 

التضخم يؤثر على سعر الجنيه السوداني مقابل العملات

تشهد السودان وتحديداً مع انفصال الجنوب رسمياً عام 2011 أزمة اقتصادية، وذلك عند خسارة العديد من مصادر النفط التي حاز عليها الجنوب، وتصل تلك الخسارة إلى ما يزيد عن 75% من صادرات البترول، والتي كانت تساعد في دعم سعر الجنيه السوداني والميزان التجاري، وبدأ الارتفاع التدريجي في معدل التضخم ليصل إلى نحو 70%، وحاولت الحكومة السودانية حل المشكلة من خلال تحرير سعر صرف العملة السودانية، منذ عام تقريبا لكن الأمر ازداد سواءً، وفقد الجنيه السوداني المزيد من قيمته مقابل مختلف العملات الأجنبية.

 

تحديث سعر صرف العملات في السودان اليوم

انخفضت أسعار العملات في تعاملات السوق الأسود في السودان اليوم، على النقيض منها لا تزال أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني تشهد استقرار نسبي مقابل الجنيه.

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