البث المباشر: تردد قناة مكملين الجديد 2019 على قمر النايل سات

قناة مكملين فضائية مصرية تبث من تركيا، وتتبع لحركة الاخوان المسلمين، وهي معارضة لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

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وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي محمد ناصر عودته مجدداً عودته إلى برنامجه "مصر النهادره" على قناة "مكملين".

ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قال فيها: " انتظركم الليلة وعودة برنامجكم مصر النهاردة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة".

يشار إلى أنه سبق أنه تم منع مذيع قناة "مكملين"، التي تبث من تركيا، محمد ناصر، من الظهور على القناة، خلال يوليو من العام الماضي.