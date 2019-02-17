“الان” استعلم عن فاتورة المياة في السعودية برقم الحساب ورقم الهوية… موقع شركة...

أصبح الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية موضع اهتمام من المواطنين السعوديين أو الوافدين المقيمين في السعودية، ولهذا فقد قامت شركة المياه في السعودية بتسهيل الأمر على المواطنين، حيث أصبح بإٍستطاعة أي فرد في السعودية بواسطة رقم العداد أو رقم الحساب الخاص بالشخص الدخول إلى موقع الشركة الوطنية للمياه في السعودية، وبكل سهولة يستخرج العميل قيمة الفاتورة التي قام بالإستعلام عنها.

ويعد الإستعلام عن فاتورة المياة في السعودية إلكترونياً أحد الخدمات، التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه في السعودية، وذلك طبقاً للتحديثات التي تمت مطلع 2019 والإصلاحات الإقتصادية التي تمت، ولهذا أعزائنا المتابعين سوف نقدم لكم في هذا المقال كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بالإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية فتابعونا.

موقع شركة المياه الوطنية للفواتير في السعودية

يمكن لأي شخص مقيم في المملكة العربية السعودية الإستعلام عن فاتورة المياه الكترونياً باتباع الخطوات التالية:-

أولا يقوم الشخص بالدخول على الرابط الخاص بخدمة الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية من هنا

بعد الدخول لهذا الرابط سيجد المستعلم كل ما يبحث عنه.

يقوم المستعلم بإدخال بعض البيانات وهي رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد كما يقوم بتحديد صك الملكية وعليه أن يختار مزود الخدمة أيضاً.

وبهذا أصبح الأن بإمكان أي شخص الإستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به.

الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية

أصبح الأن بإمكان المواطن السعودي معرفة استهلاكه الشهري من المياه بكل سهولة، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية في السعودية، ومنها يقوم المستعلم بالدخول على رابط حساب استهلاك المياه الشهري من هنا.

وبهذا يمكن القول أن الشركة الوطنية للمياه في السعودية، قد وفرت الكثير على المواطنين، كما أنها تسعى جاهدة على تلبية احتياجات المواطن السعودي وتوفير كل ما يحتاجه.

تحديث بيانات مشتركي شركة المياه

أعلنت الشركة الوطنية للمياه في السعودية أن عمليه تحديث بيانات المواطنين تهدف إلى زيادة الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه في السعودية للمواطنين، حيث أن تحديث البيانات سيمكن المواطنين السعوديين بالإضافة إلى عملاء الشركة مما يلي:-

التعرف على عدد الوحدات.

معرفة رقم العداد.

التمكن من تقسيط الفواتير.

سرعة تدارك الأخطاء وحلها.

معرفة رقم العداد.

بهذا أعزائنا المتابعين، يمكنكم بكل سهولة الإستعلام عن فاتورة المياه في السعودية إلكترونياً، وسوف نكون سعداء بتلقي استفساراتكم وتعليقاتكم في المكان المخصص للتعليقات أسفل المقال.