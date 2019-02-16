كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيللي كريم تستعد لتقديم "الفرصة الأخيرة" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الفنانة نيللي كريم، عن قرارها بالغياب عن موسم رمضان المقبل، ووافقت على تقديم عمل جديد يحمل اسم "الفرصة الأخيرة". مسلسل “الفرصة الأخيرة”، إخراج احمد مدحت، كتابة عمرو الدالي، واحمد وائل وإنتاج جمال العدل. ووعدت نيللي كريم، الجمهور أن المسلسل سيكون من النوع الكوميدي خاصة بعدما أطلت في السابق بعدة مسلسلات فيها ألم وحزن وقالت "المسلسل مافيش نكد خالص بس ضحك".

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