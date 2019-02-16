كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيفاني صليبا تستعد لتقديم "دقيقة صمت" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفنانة ستيفاني صليبا، لتقديم عمل درامي لموسم رمضان المقبل، ومن المقرر أن يحمل العمل اسم "دقيقة صمت"، ويُعد العمل الأول لها عقب وفاة والدها.

نذكر أن مسلسل “دقيقة صمت”، كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”، ومن بطولة عابد فهد، كاريس بشار، ستيفاني صليبا، خالد القيش وغيرهم.

وتجسد ستيفاني شخصية "سمارة" التي تلتقي بـ عابد فهد الذي يجسد شخصية "أمير" الذي يهرب من السجن ويقصد صديقاً له الذي بدوره يأخذه الى احد الاشخاص كي يزوّر له جواز سفر ليغادر البلاد بسرعة، فيلتقي بستيفاني صليبا هناك وتبدأ قصة حب جميلة بينهما على الرغم من وضعها الصعب فهي لديها حالة توّحد وتعيش مع خالها الذي يحاول ان يستثمر موهبتها في الرسم لتزوير اوراق ثبوتية وكسب المال.