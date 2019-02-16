مباراة الاهلي القادمة بعد فوزه على الانتاج الحربي اليوم

مباراة الاهلي والانتاج الحربي اليوم السبت 16 فبراير 2019، ضمن مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم الجولة الثانية و العشرون، المباراة سوف تقام على استاد بتروسبورت الرياضى،الاهلى يريد الاستمرار فى تحقيق الفوز فى مباريات الدورى المصرى، حيث فاز فى أخر خمس مباريات فى الدورى، لمطاردة الزمالك الذى يحتل قمة جدول الدورى المصرى.

موعد مباراة الاهلي والانتاج الحربي

مباراة الاهلي والانتاج الحربي ستبدأ فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، و ستقام المباراة على ستاد بتروسبورت الرياضى.

تشكيل الأهلى

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد.

وسط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

الشوط الأول

هجمات متتالية من الأهلى منذ بداية المباراة

د 11 هجماتات متتالية للاهلى و دفاع جيد من الانتاج

د 22 فاول للاهلى فى منطقة خطر و يستعد على معلول للعب الفاول

دفاع مستميت من النادى الانتاج ضد الاهلى

د 35 الاهلى يتعرض لفاولات كثيرة و دفاع ضاغط من الانتاج

د 36 ضغط شديد من الاهلى و رمضان صبحى و الشحان يضيعان فرصة هدف

الشوط الاول على وشك الانتهاء النتيحة 0/0

بدأ الشوط الثانى و النادى الاهلى متعادل 0/0 مع الانتاج الحربى

د 49 جوول الاهلى احرزه السوليه

الاهلى متقدم بهدف و هجمات خطيرة للاهلى

د 65 طرد لاحد لاعبى الانتاج الحربى محمود حمادة

د 73 لا توجد خطورة من الانتاج الحربى على الاهلى

د 77 هجمة خطيرة للنادى الاهلى عن طريق رمضان صبحى و اجاى و يمسكها الحارس

انتهت المباراة 1/0 لصالح الاهلى

مباراة الاهلي القادمة

مباراة الاهلي القادمة ستكون مع نادى الداخلية فى الدورى المصرى يوم الأربعاء 20 فبراير