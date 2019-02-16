ملخص مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم السبت 16-2-2019 في كأس زايد

نجح نادي المريخ السوداني الأول لكرة القدم، في تحقيق فوز كبير على حساب نظيرة نادي مولودية الجزائر الأول لكرة القدم، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور ربع النهائي في بطولة كأس زايد للأبطال في الموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب المريخ السوداني.

حيث اقترب نادي المريخ السوداني من التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة، حيث يحتاج فقط الفوز بأي نتيجة أو التعادل فقط في مباراة الإياب التي تقام على ملعب مولودية الجزائر الشهر الحالي.

وقد سجل ثلاثية نادي المريخ في مرمي نادي مولودية بجاية اليوم، اللاعب محمد الرشيد، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، وسجل اللاعب محمد عبد الرحمن يوسف، لاعب نادي المريخ هدفين في الدقيقة 32 والدقيقة 68 من عمر المباراة، لينجح المريخ في الحصول على فوز هام للغاية في مشواره بالبطولة.

وتمكن نادي المريخ السوداني من السيطرة على المباراة بشكل كامل منذ انطلاقتها، وشهد ملعب المباراة حضور جماهيري كبير للغاية على ملعب المباراة، من أجل مساندة نادي المريخ.