أخصائي أطفال: حملة القضاء على الديدان آمنة وظهور الحساسية أمر نادر

قام الدكتور احمد فكري أبو صالحة، أخصائي وماجستير طب الأطفال، بتحذير المواطنين من تناول ميترونيدازول الدواء المعروف بأنه مطهر المعوي باسم فلاجيل، مع ميبيندازول المعروف بأنه طارد الديدان المستعمل من جانب حملة القضاء على الديدان المعوية، والذي يؤخذ لمدة 5 أيام على الأقل.

كما أوضح بأن ميبيندازول يزيد من الآثار الجانبية لميترونيدازول، والتي من أثار تناولهم مع بعضهما ظهور حساسية مفرطة في الجلد تعرف باسم ستيفن جونسون وهي نادرة الحدوث وتظهر مع تناول تلك الأدوية، وأشار الأخصائي بأن هناك دواء يمكن استخدامه لطارد الديدان ولا يتفاعل مع الفلاجيل ويعرف تلك الدواء باسم البيندازول.

كما أكد بأنه لا داعي للقلق من حملة القضاء على الديدان المعوية لان حدوث الحساسية يعتبر أمر نادر خاصة وان الجرعة ستكون مرة واحدة فقط عن طريق تناول قرص واحد، والحساسية تظهر عادة مع تناول جرعات كبيرة التي تتجاوز 2000 مجم.