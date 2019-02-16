تردد قناة دال الفضائية 2019 نايل سات وعربسات

أطلقت قناة دال برنامج همثون، وهو أحد برامج الواقع التي تسند على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن وسرعة البديهة، وغيرها من المهارات العالية.

ويذاع البرنامج على قناة دال الفضائية عبر التي تبث على قمري نايلسات التردد 11137، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8.

أما على قمر عربسات بدر4 فتبث قناة دال على التردد 12476، الاستقطاب عامودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

وينطلق برنامج همثون تحت شعار كل ثانية تفرق، حيث يتبارى المتنافسون في كسب الثواني التي تمنحهم المزيد من ساعات البقاء على حلبة المنافسة.

تبدأ العشرة أيام الأولى من برنامج همثون بدخول التصفيات لعدد 28 متسابقًا تحت شعار رصيف الانتظار يتأهل منهم 24 متسابقًا فقط للمرحلة التالية، حيث يخوضون التحدي على مدى 3 أشهر مليئة بالواقعية والمفاجئات.