مسلسل البيت الكبير الحلقة 22

تستعد قنوات النهار لـ عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" بدءاً من يوم 25 فبراير 2019 م كعرض أول وحصري على قناة مفتوحة؛ وذلك بعد النجاح الكبير للجزء الأول من المسلسل الدرامي الصعيدي البيت الكبير

وتدور أحداث المسلسل كـ دراما صعيدية تناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي يراها المؤلف أنها تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

المسلسل من بطولة: مجدي كامل، وسوسن بدر، عبير صبري، داليا مصطفى، ولقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وأحمد صًيام، وطارق صبري، وكوبة أخرى من النجوم المصريين.