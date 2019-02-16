منوعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال و الاتحاد بث مباشر كورة لايف رابط yalla shoot

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

مشاهدة مباراة الهلال السعودى و الاتحاد بث مباشر، المباراة فى ذهاب الدور ربع النهائي فى اطار بطولة كأس زايد للأندية الأبطال،المباراة سوف تٌلعب على استاد  جامعه الملك سعود بالرياض، الهلال فى قمة جدول الدورى السعودى،  و يريد الفوز اليوم قبل مباراة العودة التى ستقام فى مصر، فريق الاتحاد يسعى لتحقيق نتيجة طيبة، و قد سبق و فاز على الزمالك فى البطولة العربية

 

موعد مباراة الهلال و الاتحاد

مباراة الهلال و الاتحاد ستنطلق فى السابعة و النصف بتوقيت ، السادسة و النصف بتوقيت القاهرة، الثامنة و النصف بتوقيت دولة الامارات.

 القناة  الناقلة  لمباراة الهلال و الاتحاد ومعلقي مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

سيتم نقل المباراة على قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة و ستكون المباراة  بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

شاهد بث مباشر مباراة الهلال و الاتحاد

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى