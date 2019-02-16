بث حصرى مباشر مباراة الهلال و الاتحاد مشاهدة كورة لايف kora live اون لاين yalla shoot

بث مباشر مباراة الهلال و الاتحاد اليوم السبت 16 فبراير 2018، و هى مباراة الذهاب ضمن الدور بع النهائى للبطولة العرية، كأس زايد للأندية الأبطال، فريق الهلال السعودى صعد إلى الدور ربع النهائى بعد فوزه على فريق النفط العراقى، بينما حقق نادى الاتحاد السكندرى مفاجأة بالفوز على نادى الزمالك بضربات الجزاء، نادى الهلال هو الأول فى الدورى السعودى.

موعد مباراة الهلال السعودى و الاتحاد السكندرى

سيلتى فريق الهلال السعودى مع الاتحاد السكندرى اليوم على استاد جامعه الملك سعود بالرياضمشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر

فى تمام الساعة السادسة و النصف بتوقيت القاهرة، السابعة و النصف بتوقيت السعودية على قناة Abu Dubai Sports HD1 التى تنقل مباريات البطولة العربية.

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