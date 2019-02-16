مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة يلا شوت بث مباشر...

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر رابط يلا شوت الاسطورة لبث المباريات كورة ستار كأس زايد كورة لايف كورة أون لاين يوتيوب بدون تقطيع بجودة عالية، يلتقي اليوم الهلال “الزعيم” السعودي مع الاتحاد السكندري المصري “سيد البلد” في مباراة قوية في ذهاب دور الثمانية من بطولة أبطال العرب المسماة بكأس زايد للأبطال حيث تحظى المباراة بشعبية جماهيرية من الطرفين فالزعيم له قاعدة جماهيرية في شتى أنحاء الممكلة كما يتمتع الاتحاد بشعبية جماهيرية في مصر لاسيما مدينة الأسكندرية.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري، وتقام مباراة الذهاب على أرض الهلال في وسط أنصاره بينما ستكون مباارة العودة في مدينة الأسكندرية بعد أيام، وتأمل جماهير الزعيم في حسم المباراة بنتيجة كبيرة وعدم تلقي أهداف ليساعد ذلك في تخطي هذا الدور بنسبة كبيرة.

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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري الاسطورة يلا شوت، ويأمل الاتحاد في مواصلة مشواره الصعب بنجاح في هذه البطولة فالاتحاد قد أقصى بطل افريقيا 2018 “الترجي” ثم الزمالك ووضعته القرعة مع الهلال الذي وصفه حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بأنه أقوى أندية العرب في الوقت الحالي، فهل سيتمكن الاتحاد من اقصاء الهلال واستكمال المغامرة العربية التي يقودها أبناء الثغر أم سيتوقف مشوارهم في البطولة عند هذا الدور.

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يلا شوت كورة ستار بث مباشر الهلال والاتحاد السكندري قناة أبوظبي سبورت مباشر، وتضم غيابات الهلال نجم الفريق نواف العابد وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق لالتهابات البطن التي أجبرته على بدء برنامج علاجي لها، كما يغيب عبدالله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري أيضا عن هذه المواجهة حيث قرر المدير الفني اراحة الأخير لمباراة الدوري أمام الاتحاد.

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رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت، وعن مشوار الهلال فالهلال خاض 4 مواجهات قبل مباراة اليوم في البطولة فاز بها جميعا ذهابا وايابا أمام النفط العراقي ومن قبله الشباب العماني، وهو ما يمثل عامل ضغط على الاتحاد لقوة الفريق حيث يحتل الهلال المركز الأول في الدوري وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وينطلق لقاء اليوم في تمام السايعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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وصول الفريقين لملعب المباراة

بداية عمليات الاحماء الخاصة بالفريقين والهلال بطاقمه الأساسي والاتحاد بالزي البديل “الأبيض”

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