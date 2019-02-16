(صور) وفاة دانه العليان16/2/2019 وفاة الكويتية دانة العليان Dana Alolayan مس دانة “مو هامني شي”

نشرت عدد من المواقع المحلية في الكويت خبر الفنانة الكويتية الشهيرة دانه طارق يوسف العليان، المعروفة باسم “مس دانة” اليوم السبت بشكل مفاجيء.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت بخبر وفاة دانه العليان ، حيث خيم الحزن والألم على جميع جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر وانستغرام وسناب شاب الراحلة .

هذا ولم يصدر حتى اللحظة اي تفاصيل رسمية من عائلة دانة عليان تؤكد أو تنفي الخبر ، كما ولم تحدد حتى اللحظة سبب الوفاة ومواعيد الجنازة .

يذكر أن دانا العليان، فتاة كويتية دخلت عالم السوشال ميديا من أوسع أبوابها واكتسبت محبة الجمهور بجملتها الشهيرة “مو هامني شي”.

استثمرت نجاجها لتظهر موهبتها المميزة في “الراب” لتكون أول رابر كويتية. تمتلك دانا شخصية قوية وطيبة في نفس الوقت، تسعى لإثبات نفسها والتطوير من ذاتها لتحقق شهرة في مجال الغناء الذي تحبه. كما أنها شخصية مثيرة للجدل.