حقيقة وفاة دانة العليان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، نبأ وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان، دون أن يتم التصريح بذلك من جهات رسمية.

وأظهرت بعض التعليقات صحة الخبر بشكل "اولي"، وأوضحت بأن خبر وفاتها تم نشره قبل أربعة أيام، بينما هناك من طالب بحذف الصور والفيديوهات المسيئة لها.

دانا العليان، إسم مشهور ومنتشر في عالم السوشيال ميديا، وهي معروفة بين الناس بجملتها الشهيرة "مو هامني شي"، استغلت شهرتها، واتجهت إلى تقديم فن الراب، وهي تعتبر أول رابر كويتية.

خاضت المغنية الكويتية تجربة التمثيل، لكنها اشتكت من سيطرة العلاقات الشخصية على الوسط الفني في الكويت، بعيداً عن المهنية. وفق "سيدتي"