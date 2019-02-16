الآن يوتيوب YOUTUBE.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر – (كول كورة) بث مباشر الاهلي والوصل...

الآن يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين كورة ستار كورة جول الاسطورة كورة اون لاين، جميع عشاق كرة القدم اليوم ينتظرون مباراة قوية وهامة لكأس زايد لاندية الابطال، حيث يلتقي الوصل الإماراتي بالاهلي السعودي ، وذلك في ربع نهائي كأس زايد للأندية، لنتعرف على المزيد من خلال هذه المقالة عن توقيت اللقاء والقنوات المجانية، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الاهلي والوصل اونلاين.

مباراة الاهلي والوصل بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي والوصل بث مباشر، والجدير بالذكر أن الفريقين التقيا مره واحده في مباراة وديه، والتي انتهت بانتصار الأهلي السعودي 2-1 في أغسطس 2009 ، أما عن فريق الوصل فقد لعب ضد الاتحاد سجل تعادل 1-1 في المملكة العربية السعودية، وسجل نتيجة سلبية في الامارات في الجولة الثانية والثلاثين، يلا شوت مباراة الاهلي والوصل بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي والوصل

ومن المقرر ان تبدأ المباراة اليوم في الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 4:30 مساء بتوقيت السعودية و الساعة 5:30 مساء بتوقيت الإمارات، وستبث قناه أبو ظبي الرياضية HD 1 المباراة علي شاشتها.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل