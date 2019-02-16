بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد:

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في واحدة من المباريات المثيرة يحل بلد الوليد ضيفاً على برشلونة في استاد كامب نو في 21:45 مساءا اليوم السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اليوم السبت 16-2-2019.

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برشلونة قادم من تعادل مخيب للآمال أمام فريق أتلتيك بيلباو بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجول 23 من الدوري الإسباني، لكن بالرغم من هذا التعادل ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن الميرينجي صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 23 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين، كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد.

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على الجانب الأخر تعادل بلد الوليد سلبيا بدون أهداف مع فياريال في أخر مبارياته، واستطاع الفريق أن يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الرابع عشر الذي يمتلك 27 نقطة، وخاض الفريق حتى الآن 23 مباراة في الليجا حقق الفوز ست مباريات وتعادل في 8 مواجهات، وخسر تسع مباريات لايف مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد.

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ومن المنتظر أن يلعب فالفيردي بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فيرمايلين وبيكيه في قلب الدفاع، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي كوتينيو، سواريز، ميسي، وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي في بث حي ومباشر.