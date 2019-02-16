يلا شوت مشاهدة مباراة أهلي جدة والوصل بث مباشر

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قمة عربية نارية على ملعب زعبيل بدبي تجمع بين الأهلي والوصل، وذلك يوم السبت 16 فبراير 2019، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، في مباراة يترقبها كل محبي الكرة العربية في مباراة مثيرة، كورة لايف مشاهدة مباراة أهلي جدة والوصل بث مباشر.

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خسر أهلي جدة مباراته الأخيرة أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف فريد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الثالث موقتًا برصيد 36، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع الذي تبقى له مباراة أمام الوحدة في نفس الجولة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، تابع لايف مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر.

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يعيش فريق الوصل فترة عصيبة في الدور يالإماراتي ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق الظفرة صاحب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام بني ياس وانتهت بخسارة الفهود بهدفين مقابل هدف، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في 9 مواجهات، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة اهلي جدة ضد الوصل.

رابط سريع اهلي جدة ضد الوصل

تنقل مباراة اهلي جدة ضد الوصل في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر.