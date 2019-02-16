يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر بدون تقطيع في كأس زايد | ماتش الاهلي والوصل...

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الإماراتي بث مباشر كورة لايف أونلاين بدون تقطيع اليوم السبت الموافق 16-2-2019 في إطار مباريات ذهاب دور الثمانية بكأس زايد الدولية للأندية، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلا على نادي الوصل على ملعبه ووسط جماهيره في واحدة من المباريات القوية التي ينتظرها الكثير من عشاق الناديين في خطوة جديدة نحو تحقيق لقب البطولة.

بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت yalla shoot، يعاني نادي أهلي جدة السعودي من تراجع في المستوي خلال الفترة الأخيرة، كما أن الفريق قد خسر في الجولة الماضية في الدوري السعودي أمام النصر، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي حتى الآن.

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بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي الاسطورة livehd7 يلا شوت yalla shoot بجودة عالية hd وبدون أي تقطيع كورة لايف ستار في كأس زايد الدولية للأندية، ومن المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والوصل اليوم السبت الموافق 16-2-2019 في ذهاب دور الثمانية من كأس زايد الدولية للأندية في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

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