الشركة المصرية للسيارات نسبة مبيعات السيارات تراجعت بسبب حملة خليها تصدي

صرح احمد فكري عبد الوهاب، رئيس الشركة المصرية للسيارات أجا، بأن الحكومة المصرية يجب عليها أن تقوم بتخفيض الجمارك التي تفرض على السيارات المستوردة، بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة السيارة حتى يستطيع المستهلك المصري من الشعور بالخفض الجمركي لكل السيارات الأوربية.

وأشار بأنه وفق الحساب المتبع والمنطقي، بأنه من المفترض أن يزيد سعر السيارات التي تعمل بقوة محرك اقل من 1600 سي سي، بنسبة تصل إلى 0.5%، على أن ينخفض سعر السيارات التي تشمل محرك بأكثر من 1600 سي سي، بنسبة تصل إلى 20%، مشيرة إلى إن 90 % من السيارات في السوق محركها اقل من 1600 سي سي.

وأكد بأن مبيعات السيارات قد تراجعت بسبب إصدار حملة خليها تصدى، حيث أن بعض المصانع قد أغلقت أبوابها يوم من كل أسبوع، بسبب حالة من تراجع المبيعات التي تنتج عن حملة خليها تصدي.