أسعار النفط مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 16-2-2019 | الآن أسعار بورصة تداول نفط خام برنت...

أسعار النفط اليوم بجميع خاماته القياسية، سواء كان سعر نفط برنت كذلك أو سعر سلة أوبك بجميع أعضائها ولعل من أبرزهم المجموعة العربية، مثل سعر النفط السعودي والجزائري والإماراتي وغيرها من باقي الدول مقابل بورصة أسعار الدولار الأمريكي، وتعتبر أسعار النفط اليوم وأيضا سعر الغاز الطبيعي أحد الاهتمامات الرئيسية للمواطنين في جميع دول العالم، والذي ينقسم إلى قسمين الأولى الدول المصدرة للنفط والثانية الدول المستوردة له، فيعتبر الوقود الأحفوري بجميع أنواعه هو محرك الحضارة الحديثة.

سعر النفط اليوم مقابل الدولار الأمريكي

هذا الجدول يحتوي على أسعار أشهر الخامات القياسية للبترول، كذلك سعر الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية مقابل الدولار الأمريكي، وكانت أسعار النفط اليوم على النحو التالي

نوع النفط السعر بالدولار سعر خام برنت 66.25 سعر سلة أوبك 64.28 سعر النفط السعودي خفيف 65.60 سعر النفط الجزائري 65.84 سعر النفط البحريني 64.90 سعر النفط الإماراتي 66.23 سعر النفط الكويتي 62.93 سعر نفط أيراني ثقيل 59.23 سعر نفط البصرة خفيف 68.59 سعر نفط غرب تكساس 55.98 سعر النفط الروسي 63.07 سعر نفط لوزيانا خفيف 63.60 سعر الخام النيجيري 66.85 سعر نفط سلة خام المكسيك 57.39 سعر الغاز الطبيعي 2.656

زيادة أنتاح الولايات المتحدة من النفط والزيت الصخري يؤثر على أسعار البترول

نتيجة الطفرة الملاحظة مع بدايات عام 2018 لإنتاج النفط أو الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أسعار النفط هذا العام بعض من الانخفاضات الكبيرة، حيث تم إضافة ما يزيد عن 2 مليون برميل يوميا إلى الإنتاج الأمريكي، لتصبح بذلك أكبر منتج للبترول في العالم، كما يقلل هذا الإنتاج مستوى الاستيراد للولايات المتحدة وبالتالي ضعف في الطلب على مشتقات النفط على المستوى الدولي.سعر النفط اليوم

ارتفاع في سعر نفط برنت والغاز الطبيعي اليوم، في المقابل انخفاض في أسعار النفط العربية بنسب مختلفة، لكن في معظمها انخفاض عدة سنتات أمريكية.