تراند اليوم : {PDF} نتائج القبول الموحد 2019حسب الاسم "وحدة تنسيق القبول الموحد" admhec.gov.jo نتائج...

ظهرت الآن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية للعام 2019 لجميع طلاب وطالبات التوجيهي في الاردن ، حيث ننشر لكم اليوم رابط نتائج القبول الموحد 2018/2019 الدورة الشتوية، مباشرة من موقع وحدة التنسيق القبول الموحد .

حيث تقوم وزارة التربية التعليم العالي في الاردن بالتعاون مع وحدة القبول الموحد بنشر نتائج القبول الموحد لطلاب الدورة الشتوية من العام 2019 ، اليوم السبت لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الموحد في الاردن .

فقد أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني، خلال تغريدة له عبر تويتر ، أن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 ستعلن اليوم السبت ، حيث تم قبول جميع طلاب وطالبات المتقدمين للقبول الموحد .





هذا وبامكانكم استخراج نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 من خلال الرابط التالي .