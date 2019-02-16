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نتائج الشهادة الإعدادية 2019 | معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس | نتيجة الصف الثالث الإعدادي على...

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نتائج الشهادة الإعدادية 2019 تعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس يمكنك عزيزتي الطالبة وعزيزي طالب الشهادة الإعدادية من التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر وكذلك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة .. الفيوم .. بنى سويف .. وجميع محافظات الجمهورية الأخري، وذلك للتيرم الأول للسنة الدراسية 2018-2019، والتي بدأ البحث الكبير من طلاب سائر المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات الأخيرة.

فقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية منذ أكثر من حوالي أسبوع من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، وبدأ الترقب لظهور نتاج الصف الثالث الإعدادي، ونظهر النتائج بعد أن تنتهي أعمال التصحيح والرصد للدرجات، وبعد انتهاء المراجعة النهائية لورقة الامتحانات يتم اعتماد النتائج من المحافظين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدا للإعلان عنها على موقع نتائج المحافظات الإلكترونةي.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة المرحلة الإعدادية في محافظة القاهرة

نتيجة المرحلة الإعدادية في محافظة القاهرة

نتائج الشهادة الإعدادية 2019

تظهر قريبا جميع نتائج امتحانات المرحلة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن تنتهي اللجان من حصر النتائج لجميع الطلاب ومراجعتها، وبعد المحافظين بكل محافظة باعتمادها، كما يبحث الطلاب عن موقع المحافظة الإلكتروني وغيرها من مواقع نتائج المحافظات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

تعرف على نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر

ملحوظة هامة

ويتوقع ظهور النتائج خلال الفترة المقبلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

كيفية استخراج نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 الفصل الأول

  • أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوبة.
  • قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد البحث عن نتائجه.
  • اضغط  على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
  • اضغط على “عرض النتيجة”.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

  • محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.
  • محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.
  • محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.
  • محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.
  • محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.
  • محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.
  • محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.
  • محافظة أسوان  بنسبة نجاح 72%.
  • محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول   تم إعلانها
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول  تم إعلانها
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول
 		لم تظهر بعد
محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول
 		لم نظهر بعد
محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول
 		لم تعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تعلن بعد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية  الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

من الهام عزيزي الطالب الإشارة إلى أن موقع النتائج لا يعمل قبل تنزيل النتائج عليه، حيث يتم تشغيله بعد الانتهاء من تنزيل نتائج المحافظة علية، كما يكون لا يعمل في بعض الأحيان بعد ظهور النتائج، وذلك لكثرة الدخول من الطلاب عليه للاستعلام عن النتائج، تابع الدخول على الموقع في وقت لاحق وسوف يتم التعرف على النتائج عليه.

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