“الآن” رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية| الاستعلام المباشر عن نتائج الكليات الأردنية...

انتهى طلاب الجامعات الأردنية، جامعة البلقاء، من جميع امتحانات الدورة الشتوية، امتحانات منتصف العام، منذ حوالي أسبوع، وبدأ تصحيح أوراق الإجابات على قدم وساق بعد الانتهاء من جميع الامتحانات، ويتطلع الطالب الأردني للتعرف على موعد الإعلان عن النتائج، والرابط المباشر للاستعلام عنها، وطريقة استخدامه، وقد تم الإعلان عن نتائج الشامل الأردنية، الدورة الشتوية، عبر رابط النتائج الخاصة بالجامعات، بنسبة نجاح تجاوزت 62%. رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية

تم الإعلان عن نتائج امتحانات جميع الجامعات الأردنية في الدورة الشتوية اليوم،بعدد يقارب 145 ألف طالب بنسبة نجاح 62.44%، وذلك بعد الغعلان عن اعتماد النتائج اليوم الخميس 14 فبراير 2019، من السيد الدكتور الزغبي، رئيس جامعة البلقاء، كما قام بالإعلان عن اسماء الأوائل.

الاستعلام عن نتيجة الشامل الدورة الشتوية

ادخل على رابط نتائج الشامل الأردنية، الدورة الشتوية من هنا. أدخل رقم الجلوس واضغط”بحث”.

كما يقوم الطالب بالاشتراك في الخدمة النصية، رسائل اس ام اس، ليتعرف على النتائج من خلال هاتفه المحمول فور الغعلان عنها.