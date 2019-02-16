اضبط مجاناً| تردد القناة الجديدة MBC IRAQ «ام بي سي العراق» على النايل سات والعرب سات

أعلنت مجموعة قنوات الـ MBC عن اطلاق قناة تلفزيونية جديدة موجهة للعراق وتحمل اسم “MBC العراق”، على أن تبث عبر قمري النايل سات والعرب سات بصورة مجانية ويمكن ضبطها بسهولة عبر أجهزة استقبال القنوات، والتمتع بمشاهدة البرامج والأعمال الترفيهية والكوميدية المقرر أن تعرضها القناة، إلى جانب باقة من المسلسلات الفنية المحلية، فهي قناة موجهة للعائلة العراقية على أن تكون غنية بالأعمال الفنية المميزة، وتعرض حياة المواطن العراقي وكافة ما يمسه من أخبار وأعمال فنية مختلفة لكي تصبح القناة الأولى التي يتابعها العراقيون كعادتها MBC في مجال اطلاق القنوات الموجهة فدائماً ما تكون القناة الأولى الأكثر شهرة ومتابعة.

يبدأ انطلاق القناة الجديدة MBC العراق، الأحد 17 فبراير 2019، وتحمل شعار «فرحتكم فرحتنا وعلى العراق تكمل لمتنا يا هلا MBC العراق»، وقد زاد البحث مؤخراً على تردد القناة الجديدة ام بي سي العراق، ووفقاً لتصريح صادر من مجموعة قنوات الإم بي سي، فإن القناة الجديدة ستقدم محتوى مختص بالشأن العراقي من كافة النواحي الترفيهية والإجتماعية والسياسية، من خلال المسلسلات والبرامج التي سيتم إذاعتها على القناة طوال الـ 24 ساعة.

أهم برامج ودراما قناة MBC العراق

برنامج كوميدي – برنامج ترفيه شط بحر الهوى – برنامج حواري الليلة وي دعدوش – برنامج حواري النهر الثالث – أسلوب حياة بيت بيوتي – ترفيه برنامج سهراية – برنامج حواري بث نكات – مسلسل الهيبة – مسلسل أهو دا اللي صار.

الآن اضبط تردد القناة الجديدة MBC العراق، واستمتع بمشاهدة برامجك المفضلة، فهي قناة تلفزيونية مفتوحة يبثها مركز تلفزيون الشرق الأوسط مجموعة قنوات الـ (MBC) يبدأ بثها منذ العاشرة من مساء يوم الأحد 17 فبراير على قمري النايل سات والعرب سات.

تردد قنوات MBC العراق

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11938 V 12226 H 5/6 27500 عرب سات بدر 6 11862 V 3/4 27500

إعلان اطلاق قناة MBC العراق

انطلاق قناة “ام بي سي العراق” مساء الجمعة مع برنامج “شتاء طنطورة”

يبدأ اطلاق قناة MBC العراق رسمياً يوم الأحد 17 فبراير، إلا أن الجمهور العراقي سيكون مع اطلالتين مختلفتين للقناة قبل الإفتتاح الرسمي، الأولى مع أمسية فنية عراقية في مهرجان “شتاء طنطورة” بالمملكة العربية السعودية، يحيها باقة من أبرز نجوم الفن العراقي، أبرزهم الفنان كاظم الساهر وإلهام المدفعي، وذلك مساء الجمعة 15 شباط/ فبراير 2019.

بينما تكون الإطلالة الثانية للقناة قبل الإفتتاح الرسمي، يوم السبت 16 شباط/فبراير 2019، في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت العراق مع بدء الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent، والبرنامج مذاع حصرياً على شاشة قناة MBC العراق.

تفاصيل مهرجان “شتاء طنطورة” بحضور كاظم الساهر وإلهام المدفعي

تنقل قناة MBC العراق، قبل يومين من موعد اطلاقها الرسمي، سهرة عراقية الهوية بحضور الفنان كاظم الساهر والفنان إلهام المدفعي، حيث تقام السهرة على مسرح “المرايا” في العلا، في فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة 15 شباط.

وتنقل قناة MBC العراق هذا الحفل المرتقب على الهواء مباشرة، في إطار سهرة خاصة معدة بمناسبة قرب افتتاح القناة رسمياً، من أجل اثبات الهوية العربية للعراق، بينما تستضيف قناة MBC العراق من داخل استديو خاص باقة من أبرز نجوم ونجمات الفن العراقي المقرر أن يطلوا عبر الشاشة مع بداية الافتتاح الرسمي للقناة.