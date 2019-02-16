بسمة بوسيل متهمة بتقليد كايلي جينر.. شاهد كيف أطلت!

ظهرت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية في أحدث إطلالة لها بشعر مستعار من اللون الأشقر، ووضعت مكياج بارز للملامح اتخذ درجات اللون البرتقالي، وأمسكت في يديها مجموعة من قلوب الحب بمناسبة الفالنتاين.

حيث شاركت بوسيل محبيها على موقع انستقرام اعتمادها على لوك جديد، مما دفع البعض لتوجيه اتهام لها بأنها تتعمد تقليد كايلي جينر، حسب مجلة ليالينا.

تفاعل متابعو بسمة بوسيل مع اللوك الجديد الذي اعتمدته، فتغزل البعض بجمالها اللافت وكيف أنها تغير من شكلها من وقت لآخر بارتداء الشعر المستعار، بينما ألمح أخرون أن بهذا اللوك هي تتعمد تقليد نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر التي تغير إطلالتها بشكل مستمر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها بسمة بوسيل شعر مستعار وتفاجئ الجميع بشكلها، فقد ظهرت منذ أسابيع قليلة بباروكة صفراء طويلة دفعت متابعيها للتأكيد على أنها تحولت بها إلى دمية باربي.

كما أطلت بسمة بوسيل بعد ولادة ابنها آدم بأيام بشعر مستعار أسود، ثم ظهرت مرة ثانية بباروكة شقراء، أما على بوستر منتجات التجميل الخاصة بها فخضعت لجلسة تصوير وهي ترتدي باروكة شعر باللون الوردي.