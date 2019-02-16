موعد مباراة الاهلى ضد الوصل اليوم 16-2-2019

نقدم لكم موعد مباراة الاهلى ضد الوصل اليوم في إطار مبارايات كأس زايد للأبطال 2019 ضمن مباراة ذهاب ربع النهائي، ويترقب جمهور السعودية والإمارات الشقيق مباراة الناديين التي تتسم بالإثارة والجدية، ويتنافس كلا الناديين للوصول إلى نصف نهائي كأس زايد 2019 في المباراة التي تجمعهم اليوم 16-2-2019، وتقام مباراة الاهلى ضد الوصل اليوم على ملعب زعبيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونستعرض معكم موعد مباراة الاهلى والوصول كما نتناول معكم القنوات الناقلة مباراة الاهلى ضد الوصل اليوم.

موعد مباراة الاهلى ضد الوصل

تقام مباراة الاهلى ضد الوصل اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الرابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.