تردد قناة ام بي سي العراق: تردد قناة mbc العراق على نايل سات وعرب سات 2019 بجودة HD وSD وأهم برامجها...

نقدم لكم تردد قناة ام بي سي العراق الذي يبحث عنه الالاف من الأشخاص عبر “جوجل”، حيث سنتعرف على تردد قناة MBC العراقية والتي تم إطلاق على نايل سات وعرب سات اليوم بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن تبث القناة محتوى ترفيه منوع مناسب لجميع أفراد الأسرة مما يساعدها في تحقيق النجاح في وقت قصير جدا.

تردد قناة ام بي سي العراق 2019

ومن المعروف أن تردد قناة ام بي سي العراق تابع لمجموعة قنوات ام بي سي الشهيرة والمعروفة على مستوى العالم، وقد تم إطلاق قناة ام بي سي العراق في إطار الحرص على تطوير وتنمية المجموعة، كما من المتوقع أن تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المناسبة لجميع الفئات العمرية وبذلك تحقق نجاحا باهرا خلال فترة وجيزة على غرار قنوات ام بي سي مصر.

تردد قناة MBC العراقية 2019

وخلال الساعات الماضية تم اطلاق بث قناة MBC IRAQ بشكل رسمي، وقد بدأت القناة في نقل الحفل الغنائي الذي يقدمه كل من كاظم الساهر وإلهام المدفعي في السعودية احتفالا مهرجان شتاء طنطورة، ولكن سيبدأ البث الفعلي للقناة يوم 17 من الشهر الجاري على أن تنقل القناة أولى حلقات الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent الذي يكتشف المواهب في كافة المجالات “الغناء، الرسم، التمثيل، الاستعراضات،….”.

تردد قناة ام بي سي العراق على نايل سات 2018

والآن مع تردد قنوات MBC العراقية على نايل سات بجودتي HD وSD:

التردد القطبية معدل الترميز الدرجة معدل تصحيح الخطأ الجودة 12226 أفقي 27500 7 غرب 5/6 HD 11938 عمودي 27500 7 غرب 5/6 SD

تردد قناة ام بي سي العراق على عرب سات 2018

القمر التردد القطبية الدرجة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات بدر 6 11862 عمودي 26 شرق 27500 4/3

برامج قناة ام بي سي العراقية 2019

والآن مع قائمة البرامج التي ستبثها القناة: