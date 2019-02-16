هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن حالة التقلبات الجوية المستمرة غدا

صرح الدكتور احمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الجمعة، بأن الحالة الجوية ستستمر في الاضطراب غدا السبت خاصة على سواحل البلاد الشمالية، كما انه من المتوقع إن تنشط الرياح والأمطار مع بداية اليوم خلال الساعات الأولى من الصباح، ومستمرة على كل من القاهرة وشمال البلاد.

كما أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بان استمرار تكاثف السحب على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تصاحبها أمطار على كل من الوجه البحري والساحل الشمالي، وأشار بان الأمطار ستكون خفيفة بالمقارنة مع كثافة أمطار اليوم وكذلك حركة الرياح من المتوقع أن تكون خفيفة، وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج الجمعة في مصر.