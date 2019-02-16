تردد القنوات المفتوحة وموعد مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم في كأس زايد للأندية|موعد...

تفاصيل موعد مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم في كأس زايد للأندية 2019، سنقدمها لكم من خلال هذا الموضوع على موقع عرب فور نيوز، بجانب توقيت مباراة المريخ ومولودية الجزائر القادمة، والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة المريخ السوداني ومولودية الجزائري الجزائري مباشرة، ومن المنتظر أن تجرى مباراة الذهاب بين المريخ السوداني ومولوية الجزائر، على أرضية ملعب نادي المريخ بسودان، ومباراة الإياب بين الفريقين ستجري بالجزائر.

موعد مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم

من المنتظر أن يكون موعد مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم في لقاء الذهاب، من مباريات ربع نهائي البطولة العربية 2019، يوم السبت الموافق ل 16 فبراير 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السابعة مساءا، بتوقيت مصر والسودان، وبتوقيت الجزائر ستنطلق مشاهدة مباراة المولودية والمريخ، في تمام الساعة السادسة مساءا، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المريخ ومولودية الجزائر مباشرة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المريخ ومولودية الجزائر مجانا اليوم السبت 16-2-2019، ستكون هي مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة، وستعرض مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر مباشرة، على تردد قناة أبوظبي الرياضية أش دي1، وسنقدم لكم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا فتابعونا، ومن هنا تجدون تردد قنوات أبوظبي المفتوحة الناقلة لمباراة المريخ وموالودية الجزائر مجانا.

موعد مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني اليوم

قبل ميعاد مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر في الذهاب، كان نادي المريخ السوداني، تمكن من تجاوز مباريات دور ال 16 من البطولة العربية، على حساب فريق اتحاد الجزائر، وذلك بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مباراة الذهاب والعودة.

موعد مباراة المريخ السوداني اليوم ومولودية الجزائر

وفي المقابل قبل موعد مباراة المريخ ومولودية الجزائر في الذهاب، كان مثل الكرة الجزائرية، ناي المولودية، تمكن من تجاوز الدور الماضي من كأس زايد للأندية ، على حساب النصر السعودي، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.

تردد قناة أبوظبي HD 2 المفتوحة الناقلة لمباراة المريخ ومولودية الجزائر

في هذه الفقرة سنقدم لكم معلومات تردد قناة أبوظبي الرياضية أش دي 2 المفتوحة، التي ستكون القناة الناقلة المجانية لمباراة المريخ السوداني ومولودية الجزائر الجزائري اليوم.

القناة أبوظبي HD 2 الرياضية القمر الصناعي النايل سات 101/102 التردد 12467 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي رقم تصحيح الخطأ 2/3

هذا وتما الإعلان انه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر مباشرة، على قناة أبوظبي أش دي 2، كل من المعلق عامر عبد الله، عبر القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق أحمد الحامد.

تجدون هنا:

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري في كأس زايد.