“مصلحة الضرائب” تكشف عن حقيقة محاسبة أصحاب التكاتك ضريبيًا

في إطار تحقيق مبدأ العدالة الضريبية لكافة الممولين، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإصدار تعليمات جديدة، تنص على إخضاع نشاط “التوك توك” للمحاسبة الضريبية، وقد راعت مصلحة الضرائب الأسس والمعايير التي يتم من خلالها محاسبة أصحاب التكاتك.

وكان رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، قد أصدر تعليمات تنفيذية رقم 1 لعام 2019، بشأن وضع الأسس للمحاسبة الضريبية على نشاط التوك توك، بعد عمل دراسة شاملة حول هذا النشاط.

وأضاف عبد العظيم حسين، أن محاسبة أصحاب التكاتك يكون وفقًا للتعليمات التنفيذية الجديدة، وفي إطار أسس الإيراد اليومي، وعدد أيام العمل السنوية، وحساب نسبة صافي الربح، واحتساب موديل سنة الصنع للمركبة، وإذا كان السائق مؤمن عليه أم لا، وتحديد نسبة صافي الربح يكون بنسبة 25% للمركبة التي يقودها السائق المؤمن عليه، و30% للمركبة التي يقودها مالكها.

وتحرص المصلحة على مد جسور الثقة والتعاون بين جميع فئات الممولين، وإعداد دراسة شاملة حول هذا النشاط.