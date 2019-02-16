“شركة غازتك” تكشف عن التكلفة والفترة المستغرقة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

كشف رئيس شركة غازتك، المهندس عبد الفتاح فرحات، أن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يستغرق وقت ما بين ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، وتقوم الشركة بمنح المالك ضمان 12 شهرًا على نظام التحويل ضد عيوب الصناعة.

ولفت فرحات، من خلال تصريحات له، أن تكلفة التحويل تصل إلى 5 آلاف جنيه للسيارات الكربراتير، والسيارات الحقن الإلكتروني تصل إلى 7500 جنيه دون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار ان عملية التحويل ترجع لحرية العميل، وعملية التحويل تتم بإضافة الأجزاء الخاصة بالغاز الطبيعي دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية بالسيارة، وتركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز، ويتم تركيب كافة الوصلات بحيث يكون العميل قادرًا على تشغيل السيارة بالوقود الثنائي الغاز الطبيعي والبنزين، والتغيير بين النظامين يكون من خلال مفتاح التحويل، حيث يتم تثبيته على تابلوه السيارة.

ولفت أن هناك فرق بين تحويل السيارة على نظام حقن الغاز الإلكتروني، والتحويل العادي، فالإلكتروني له العديد من المميزات منها تقليل استهلاك الغاز الطبيعي، وضخ الغاز بكمية محسوبة، وضبط السيارة على الغاز في جميع الظروف، وبالتالي كفاءة التشغيل، وتقليل تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى رصد الأعطال من خلال برنامج الضباط، أما نظام التحويل العادي يكون من خلال ضخ الغاز بشكل مستمر.