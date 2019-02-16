“الأدوات المكتبية”: أسعار هدايا الفلانتاين ارتفعت 50%

أكدت شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الهدايا الخاصة بموسم الفلانتاين شهدت ارتفاع هذا الموسم بنسبة 50%.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، بركات صفا، أن حجم الزيادات لأسعار هدايا الفلانتاين زادت هذا العام بمعدل 50% عن الموسم السابق.

وأرجح صفا هذه الزيادة إلى أن أغلب تلك الهدايا مستوردة من الخارج، وخاصة من دولة الصين، لافتًا أن هناك تقديرات للجمارك، وتعطيل البضائع بالميناء، والقيود المفروضة على إجراءات الاستيراد، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك نقص المعروض من السلع والهدايا في الأسواق.

وأشار نائب شعبة الأدوات المكتبية، أن عدية الدبدوب تتراوح سعرها ما بين 50 جنيه إلى 700 جنيه، وأن متوسط سعر الهدية الجيدة يصل ما بين مائة جنيه إلى 300 جنيه.

جديرًا بالذكر، أن شعبة الأدوات المكتبية قدرت قيمة فاتورة استيراد الهدايا لاحتفالات الفلانتاين ب5 مليون دولار.