البحث عن من هو شادي سرور صاحب رسالة “تركت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس” التي أثارت الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الصفحات الإلكترونية للعديد من المواقع الإخبارية منذ ساعات قليلة، والسبب وراء تركة الإسلام وردود فعل النشطاء على الأسباب التي جعلته يقدم على مثل هذا التصرف، هو ما سنرصده بجانب محتوى الرسالة التي نشرت ونسبت إليه.

من هو شادي سرور

بداية نتعرف على من هو شادي سرور الذي تسبب في إثارة الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة، بسبب رسالته “تركت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس”، من مواليد أبريل 1995، مدينة القاهرة يهوى التمثيل وله محاولات لصناعة بعض الأفلام منذ 2012 بمعرفته الخاصة بدون دراسة، ولكن تلك المحاولات فشلت.

رسالة شادي سرور

تداولت عدة مواقع إخبارية منها اليوم السابع منذ قليل الرسالة التي دونت على صفحة تحمل اسم شادي سرور وموثقة بعلامة التوثيق الزرقاء، حملت كلمات تعبر عن ترك شادي سرور للإسلام، معلل ذلك بسبب العنصرية وجحود قلوب الناس واليكم نص ما جاء في رسالته، وبعض المقتطفات منها.

“أصعب وقت مَر عليَّ في حياتي كلها من يوم ما اتولدت. الشهرة في مصر كانت نقمة عليَّ أكثر من نعمة. الخصوصية والحرية اتحرَّمت عليَّ، لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع”. وأضاف: “سِبت الإسلام، بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنة بالله، بل هم أهل النفاق. خسرت كل الناس اللي في يوم حبّيتهم وأصبحت وحيداً”.

من هو شادي سرور وسبب تركه للإسلام في رسالة صادمة

أوضح شادي أن الشهرة كانت نقمة عليه، وانه حالو الانتحار، وأنه سيقوم بعمل ما يؤمن به وبقية كلماته كما هو موضح بعالية، ويمكنكم إبداء آراءكم حول ما صدر عنه بالتعليقات على هذا الموضوع.