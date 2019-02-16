مباراة الأهلي والإنتاج الحربي غدا السبت بدون جمهور

أعلن مصدر مسئول في اتحاد الكرة بأن مباراة النادي الأهلي أمام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر أن تقام مساء الغد السبت على ارض ملعب بتروسبورت، بأن المباراة ستقام بدون حضور الجماهير.

كما أشار المصدر بأن فريق الإنتاج الحربي هو صاحب الملعب خلال تلك المباراة، وهو من اصدر طلبه بأن تكون المباراة بدون جماهير، ويستثنى منهم مسئولي الناديين.

ويذكر بأن اتحاد الكرة قد اخذ قرار بان يزيد عدد الجماهير المسموح بها في حضور المباريات التي تخص الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري، فمن المقرر أن يزيد الرقم إلى 5000 ألاف متفرج، ويقسم على نحو 3 ألاف متفرج ومشجع للفريق صاحب الأرض، و500 مشجع خاصة بالفريق الضيف، وتخصيص 1500 تذكرة لوزارة الرياضة، توزع على كل من طلاب الجامعات والمدارس.