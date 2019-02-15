القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في كأس زايد للأندية الأبطال 2019: تردد قناة KSA...

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل، يبحث الالاف من عشاق الساحرة المستديرة عنها، حيث من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوصل في منافسات ذهاب دور ربع النهائي كأس زايد للأندية الأبطال غدا السبت على ملعب زعبيل بدبي، ومن المتوق أن تكون المباراة حماسية وسيحاول كلا الفريقين اقتناص النقاط الثلاثة للفوز بالمباراة.

مباراة الأهلي والوصل في كأس زايد 2019

يدخل نادي أهلي جدة المباراة بعد أن خسر في الجولة الـ 20 من النصر بنتيجة 2/1 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 36، وبفارق نقطتين فقط عن نادي الشباب الذي يحتل المركز الرابع، ويبقى له مباراة مؤجلة أمام الوحدة.

أما فريق الوصل فيشهد خلال تلك الفترة تراجع كبير في مستواه، حيث حتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، كما كانت أخر مبارياته في الدوري الإماراتي مام بني ياس وقد خسر فريق الفهود بنتيجة 2/1.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل في كأس زايد 2019

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في دور الـ8 في البطولة العربية 2019 عبر قناة KSA SPORT السعودية دون تشفير أو تقطيع.

تردد قناة KSA SPORT

والآن سنتعرف على تردد KSA SPORT الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي على نايل سات وعرب سات بجودتي HD وSD.

تردد قناة KSA SPORT على نايل سات 2019

اسم القناة القمر التردد القطبية معدل الترميز قناة ksa sports HD نايل سات 12284 عمودي 27500 قناة KSA SPORT SD نايل سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة KSA SPORT على عرب سات 2019

اسم القناة القمر التردد القطبية معدل الترميز قناة ksa sports HD عرب سات 12149 أفقي 27500 قناة KSA SPORT SD عرب سات 12015 عمودي 27500

وبذلك يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والوصل.