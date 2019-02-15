نصائح للحفاظ على صحة شعر المرأة المحجبة

يحتاج الشعر عاماً للعناية الفائقة، لذلك فمن الضروري المحافظة عليه ليكون في أبهى شكل له، والعناية بالشعر المغطى ليس أمراً صعباً، فهناك بعض النصائح البسيطة التي تمكن المرأة المحجبة من الحفاظ على صحة شعرها والابتعاد عن الكثير من المشكلات وعلى رأسها السقوط والتقصف والجفاف وتلك النصائح هي:

عدم ارتداء أكثر من طرحة فوق الشعر حتى لا تمنعيه من التنفس، وبذلك يكون عرضة للضعف والتساقط.

لا تجعلي شد الطرحة للخلف بقوة روتينا بشكل يومي، وهذا لأن هذا سيكون سبب رئيسي في ظهور الفراغات.

لا ترتدي غطاء الرأس طوال اليوم لتهوية بصيلات الشعر من حين لأخر إذا أمكن هذا.

عليك بتغير طريقة تسريحة الشعر تحت الطرحة.

اختاري غطاء رأي من أقمشة قطنية، وابتعدي تماماً عن الأقمشة الصناعية، وعند الضرورة من الممكن ارتداء طرحة أو بندانة قطنية خفيفة تحت الأقمشة الصناعية.