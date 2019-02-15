انطلاق أولى حلقات برنامج “Arabs Got Talent” غدا السبت

يعرض غداً السبت أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب “عرب جوت تالنت” حيث سيتم عرض الموسم السادس بدء من يوم السبت، حيث أنه من المقرر أن يتم بث البرنامج في تمام الساعة 8 مساء، والعرض سيكون على قناة أم بي سي مصر، حيث قد نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج برومو الحلقة الأولى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتشويق الجمهور لمتابعه البرنامج وأنه سيكون موسم قوي.

ويذكر بأن برنامج عرب جوت تالنت من البرامج الشهيرة التي تعمل على اكتشاف المواهب الغريبة والعادية، حيث يشهد البرنامج استقبال الكثير من المواهب ويتم تصفيتهم للوصول الى الموهبة التي تستحق الفوز ويكون من خلال تصويت الجمهور، والموسم الحالي يضم كل من الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، والفنانة نجوى كرم، مع غياب الفنان ناصر القصبي.