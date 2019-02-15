شاهد كيف ودع محمد الخياري والدته لحظة وفاتها

أفادت مصادر إعلامية، يوم الجمعة، بتفاصيل تلقي الفنان الكوميدي المغربي محمد الخياري نبأ وفاة والدته، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت المصادر إن محمد الخياري أصيب بصدمة وانهيار عصبي لحظة القاء النظرة الأخيرة على والدته التي توفيت اليوم وتربطه علاقة مميزة معها.

يذكر أن الخياري نعى والدته عبر حسابه في فيسبوك، إذ كتب الخبر وأرفق معه صورة له برفقتها قبل وفاتها، داعيا من متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي إلى الدعاء بالرحمة لها والمغفرة.

وفور انتشار الخبر انهالت التعليقات لمواساة الفنان الخياري في محنته من قبل أصدقائه ومتابعيه.