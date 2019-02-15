حقيقة وفاة نوال السعداوي

تداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة، أنباء تفيد بوفاة المصرية نوال السعداوي، بعد خضوعها لعملية جراحية فقدت على إثرها بصرها.

وأكدت مصادر مقربة عدم صحة الأنباء التي تفيد بوفاة الكاتبة نوال السعداوي، مشيرة إلى أنه تعرضت لمضاعفات في بصرها نتيجة خطأ طبي خلال خضوعها لعملية جراحية في إحدى المستشفيات.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، قالت إنها تواصلت مع المسئولين بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق برعاية نوال السعداوي.

ونقلت جريدة الدستور المصرية عن الوزيرة قولها إن السعداوي كاتبة كبيرة أثرت الحياة بالعديد من الأعمال، ولها الكثير من الأدوار المهمة.